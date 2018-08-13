Лунін відправився з "Реалом" на матч за Суперкубок УЄФА проти "Атлетіко"

Команда вилетіла до Талліна

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін відправиться з командою на поєдинок Суперкубка УЄФА проти "Атлетіко". Інформація про розширеному складі команди була оприлюднена в офіційному Twitter "вершкових".

Полетів разом з командою в Естонію і ще один новачок команди, захисник Альваро Одріосола. Раніше повідомлялося, що він травмував ногу і його участь в грі під питанням.

Повністю заявка "Реала" виглядає наступним чином:

Воротарі: Навас, Куртуа, Лунін, Зідан, Касілов

Захисники: Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Варан, Вальєхо, Одріосола, Санчес, Регілон, Лопес

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Льоренте, Асенсио, Себальос, Вальверде, Іско

Нападники: Бензема, Бейл, Васкес, Майораля, Вінісіус, де Томас

This is our 29-man squad for the UEFA Super Cup! #RMSuperCup pic.twitter.com/0LhOTXxdYs — Real Madrid C.F. (@realmadriden) August 13, 2018

Матч за Суперкубок УЄФА між "Реалом" і "Атлетіко" відбудеться 15 серпня в Талліні. Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, матч за Суперкубок УЄФА обслужить бригада арбітрів на чолі з 37-річним поляком Шимоном Марчіняком.