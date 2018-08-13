Лунін відправився з "Реалом" на матч за Суперкубок УЄФА проти "Атлетіко"

Новини Спорт 13.08.2018 - 19:09
Фото: Андрій Лунін (realmadrid.com)
Фото: Андрій Лунін (realmadrid.com)

Команда вилетіла до Талліна

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін відправиться з командою на поєдинок Суперкубка УЄФА проти "Атлетіко". Інформація про розширеному складі команди була оприлюднена в офіційному Twitter "вершкових".

Полетів разом з командою в Естонію і ще один новачок команди, захисник Альваро Одріосола. Раніше повідомлялося, що він травмував ногу і його участь в грі під питанням.

Повністю заявка "Реала" виглядає наступним чином:

Воротарі: Навас, Куртуа, Лунін, Зідан, Касілов
Захисники: Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Варан, Вальєхо, Одріосола, Санчес, Регілон, Лопес
Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Льоренте, Асенсио, Себальос, Вальверде, Іско
Нападники: Бензема, Бейл, Васкес, Майораля, Вінісіус, де Томас

Матч за Суперкубок УЄФА між "Реалом" і "Атлетіко" відбудеться 15 серпня в Талліні. Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, матч за Суперкубок УЄФА обслужить бригада арбітрів на чолі з 37-річним поляком Шимоном Марчіняком.

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Теги:  Реал,  УЕФА,  Андрій Лунін  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС