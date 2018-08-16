"Атлетіко" здолав "Реал" в матчі за Суперкубок УЄФА

"Матрасники" втретє в історії виграли трофей

"Атлетіко" здолав свого співвітчизника мадридський "Реал" в матчі за Суперкубок УЄФА сезону 2018/19. Поєдинок в Таллінні на стадіоні "Ліллекюла" завершився з рахунком 4:2.

Команди забили по голу в кожному з основних таймів. У першій половині Карім Бензема відповів голом на точний удар Дієго Кости з гострого кута, а після перерви вперед вийшов вже "Реал" - Серхіо Рамос реалізував пенальті, призначений за гру Хуанфрана рукою в штрафному майданчику, але "Атлетіко" встиг відігратися завдяки дублю Кости.

Переможець матчу визначився в додатковий час. На 99 хвилині Сауль в дотик відправив м'яч у ворота Наваса, потім Коке дозволив "Атлетіко" отримати комфортну перевагу в два м'ячі.

"Матрасники" втретє в історії виграли трофей. Раніше вони вигравали його в 2010 і 2012 роках, обігравши в першому випадку "Інтер" (2:0), у другому - "Челсі" (4:1).

Нагадаємо, "вершкові" провели перший офіційний матч без Кріштіану Роналду, який в літнє міжсезоння перейшов в туринський "Ювентус".