Призначено арбітра матчу за Суперкубок УЄФА між "Реалом" і "Атлетіко"

Поєдинок обслужить польська бригада суддів

Матч за Суперкубок УЄФА між іспанськими "Реалом" і "Атлетіко" обслужить бригада арбітрів на чолі з 37-річним поляком Шимоном Марчіняком. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Шимон Марчіняк отримав звання арбітра ФІФА в 2011 році і з того часу відсудив 58 матчів під егідою УЄФА. У сезоні 2017/18 37-річний рефері обслуговував чотири матчі Ліги чемпіонів і був четвертим арбітром у фіналі Ліги Європи між "Марселем" і "Атлетіко".

Помічниками Марчіняка будуть його співвітчизники Павло Сокольницького і Томаш Лісткевич, додаткові рефері - Павло Рачковський, Томаш Мусіал, резервний арбітр - Радослав Сейка (всі - Польща). Четвертим рефері призначений Овідіу Хатеган (Румунія).

За підсумками минулого сезону "Реал" став переможцем Ліги чемпіонів, "Атлетіко" виграв Лігу Європи.

Матч за Суперкубок УЄФА між іспанськими клубами відбудеться 15 серпня в Талліні, на стадіоні "Ліллекюла". Початок о 22:00 за київським часом.