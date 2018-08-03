Призначено арбітра матчу за Суперкубок УЄФА між "Реалом" і "Атлетіко"
Поєдинок обслужить польська бригада суддів
Матч за Суперкубок УЄФА між іспанськими "Реалом" і "Атлетіко" обслужить бригада арбітрів на чолі з 37-річним поляком Шимоном Марчіняком. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Шимон Марчіняк отримав звання арбітра ФІФА в 2011 році і з того часу відсудив 58 матчів під егідою УЄФА. У сезоні 2017/18 37-річний рефері обслуговував чотири матчі Ліги чемпіонів і був четвертим арбітром у фіналі Ліги Європи між "Марселем" і "Атлетіко".
Помічниками Марчіняка будуть його співвітчизники Павло Сокольницького і Томаш Лісткевич, додаткові рефері - Павло Рачковський, Томаш Мусіал, резервний арбітр - Радослав Сейка (всі - Польща). Четвертим рефері призначений Овідіу Хатеган (Румунія).
За підсумками минулого сезону "Реал" став переможцем Ліги чемпіонів, "Атлетіко" виграв Лігу Європи.
Матч за Суперкубок УЄФА між іспанськими клубами відбудеться 15 серпня в Талліні, на стадіоні "Ліллекюла". Початок о 22:00 за київським часом.