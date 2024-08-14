"Реал" – "Аталанта": где смотреть и прогноз на Суперкубок УЕФА

Матч "Реал" – "Аталанта" состоится в Варшаве 14 августа. Поединок примет стадион "Народовы". Начало встречи в 22:00 по Киеву. В сезоне 2023/24 "сливочные" завоевали 15-й Кубок чемпионов, а бергамаски триумфовали в Лиге Европы.

Где смотреть матч "Реал" – "Аталанта"

В цифровом вещании Т2 болельщики без доступа к трансляции. В прямом эфире поединок покажет платформа MEGOGO в подписках "Максимальная" и "Спорт". Комментировать матч будут Виталий Кравченко и Александр Новак. Предматчевая студия начнется в 21:00, а ее гостями станут экс-звезды сборной Украины Александр Головко и Артем Кравец.

Прогноз букмекеров на матч "Реал" – "Аталанта"

Австрийцы из Bwin однозначным фаворитом противостояния назвали Королевский клуб. На победу "сливочных" заложили скромный коэффициент 1,49. Вероятный же успех "Богини" оценили баллом в 6,00. Даже ничья гораздо вероятнее с кэфом 4,60.

Коэффициент на важный (первый либо последний) гол в исполнении звездного новичка "Реала" Килиана Мбаппе составил 3,70. Любители открытого футбола рассмотрят вариант с результативным поединком. К примеру, ничья 2:2 предложена с перспективным кэфом 15,00.

Еще более показательные цифры подготовила украинская контора Favbet. На победу команды Карло Анчелотти принимают ставки с коэффициентом 1,55. Кэф на победу "Аталанты" еще выше (6,50). На ничью в основное время можно поставить с баллом 4,90.

Персональные фанаты Джуда Беллингема могут заложиться на минимум дубль англичанина с перспективным коэффициентом 10,00. Любители пощекотать нервы рассмотрят вариант с автоголом одной из команд с хорошим кэфом 9,00.

Ориентировочные составы на матч "Реал" – "Аталанта"

"Реал": Куртуа – Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди – Вальверде, Модрич, Чуамени – Родриго, Мбаппе, Винисиус

"Аталанта": Муссо – Годфри, Гин, Колашинац – Дзаппакоста, Эдерсон, Пашалич, Руджери – Де Кетеларе, Лукман – Ретеги

"Сливочные" в десятый раз поборются за Суперкубок УЕФА. Королевский клуб до сих пор завоевал 5 трофеев, а последний раз проиграл поединок за титул в 2018 году. "Богиня" пока скромный клубный музей с Кубком Италии 1962/63 и трофеем Лиги Европы сможет пополнить еще одним призом.