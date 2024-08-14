"Реал" – "Аталанта": де дивитися і прогноз на Суперкубок УЄФА

Матч "Реал" – "Аталанта" відбудеться у Варшаві 14 серпня. Поєдинок прийме стадіон "Народови". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. У сезоні 2023/24 "вершкові" завоювали 15-й Кубок чемпіонів, а бергамаски тріумфували в Лізі Європи.

Де дивитися матч "Реал" – "Аталанта"

У цифровому мовленні Т2 уболівальники не матимуть доступу до трансляції. У прямому ефірі поєдинок покаже платформа MEGOGO за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Коментуватимуть матч Віталій Кравченко та Олександр Новак. Передматчева же студія розпочнеться о 21:00, а її гостями стануть екс-зірки збірної України Олександр Головко та Артем Кравець.

Прогноз букмекерів на матч "Реал" – "Аталанта"

Австрійці з Bwin однозначним фаворитом протистояння назвали Королівський клуб. На перемогу "вершкових" заклали скромний коефіцієнт 1,49. Натомість імовірний успіх "Богині" оцінили балом 6,00. Навіть нічия набагато вірогідніша з кефом 4,60.

Коефіцієнт на важливий (перший або останній) гол у виконанні зіркового новачка "Реала" Кіліана Мбаппе склав 3,70. Поціновувачі відкритого футболу розглянуть варіант із результативним поєдинком. Наприклад, нічия 2:2 запропонована з перспективним кефом 15,00.

Ще показовіші цифри підготувала українська контора Favbet. На перемогу команди Карло Анчелотті тут приймають ставки з коефіцієнтом 1,55. Кеф на перемогу "Аталанти" ще вищий (6,50). На нічию в основний час можна поставити з балом 4,90.

Персональні фанати Джуда Беллінгема можуть закластится на мінімум дубль англійця з перспективним коефіцієнтом 10,00. Любителі полоскотати нерви розглянуть варіант із автоголом однієї з команд із непоганим кефом 9,00.

Орієнтовні склади на матч "Реал" – "Аталанта"

"Реал": Куртуа – Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді – Вальверде, Модріч, Чуамені – Родріго, Мбаппе, Вінісіус

"Аталанта": Муссо – Годфрі, Гін, Колашинац – Дзаппакоста, Едерсон, Пашаліч, Руджері – Де Кетеларе, Лукман – Ретегі

"Вершкові" вдесяте позмагаються за Суперкубок УЄФА. Королівський клуб досі здобув 5 трофеїв, а востаннє програв поєдинок за титул у 2018 році. Натомість "Богиня" поки скромний клубний музей з Кубком Італії 1962/63 та цьогорічним трофеєм Ліги Європи зможе поповнити ще одним призом.