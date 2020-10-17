На реабілітацію у Польщу прибули українські військові

Сьогодні у Польщу разом із сім'ями прибули українські військовослужбовці цивільно-військового співробітництва. Військові пройдуть реабілітацію в рамках ініціативи українського посольства та почесного консульства у Тарнуві.

Про це повідомляє посольство України у Польщі на сторінці у Facebook.

"Цьогоріч реалізація ініціативи стала можливою також завдяки співпраці на підставі меморандуму між Товариством Червоного Хреста України та управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України", - додали у посольстві.

Нагадаємо, на початку жовтня Німеччина забрала на лікування 13 українських військовослужбовців, які отримали поранення на Донбасі. Українських воїнів доставив спеціальний борт Бундесверу.

Зазначимо, у матеріалі РБК-Україна "Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя" ви можете дізнатися, скільки військових потребують психологічної реабілітації.

Крім того, у вересні Україна та Португалія домовилися про лікування чотирьох поранених на Донбасі українських військовослужбовців.