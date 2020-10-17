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На реабилитацию в Польшу прибыли украинские военные

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня в Польшу вместе с семьями прибыли украинские военнослужащие гражданско-военного сотрудничества. Военные пройдут реабилитацию в рамках инициативы украинского посольства и почетного консульства в Тарнуве.

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Об этом сообщает посольство Украины в Польше на странице в Facebook.

"В этом году реализация инициативы стала возможной также благодаря сотрудничеству на основании меморандума между Обществом Красного Креста Украины и управлением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - добавили в посольстве.

Напомним, в начале октября Германия забрала на лечение 13 украинских военнослужащих, которые получили ранения на Донбассе. Украинских воинов доставил специальный борт Бундесвера.

Отметим, в материале РБК-Украина "Внутренняя война. Как ветеранам в Украине помогают вернуться к мирной жизни" вы можете узнать, сколько военных нуждаются в психологической реабилитации.

Кроме того, в сентябре Украина и Португалия договорились о лечение четырех раненых на Донбассе украинских военнослужащих.

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