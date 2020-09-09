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Португалія прийме на лікування поранених на Донбасі військових

Лісабон, Середа 09 вересня 2020 19:32
Португалія прийме на лікування поранених на Донбасі військових
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони Португалії прийме на лікування чотирьох українських військовослужбовців, які отримали поранення на Донбасі. Відповідних домовленостей досягли сьогодні в Лісабоні.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з робочим візитом в Португалії.

Глава українського відомства висловив вдячність португальській стороні.

"Я вдячний португальській стороні за цей жест справжньої дружби та турботу про наших захисників", - зазначив він.

Нагадаємо, у серпні в Україні затвердили стратегію реабілітації ветеранів війни.

Крім того, у червні у Чорногорії відкрили реабілітаційний центр для постраждалих на Донбасі українських військовослужбовців.

Додамо, минулого року допомогу з реабілітацією українських військових пообіцяла Естонія.

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