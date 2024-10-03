РБК-Украина начало важный сбор для военных на передовую: все детали

Несколько подразделений Сил обороны, сдерживающих врага на ключевых участках фронта, вместе с волонтерами обратились к РБК-Украина с просьбой помочь собрать средства на полевые раскладушки.
Ввиду этого РБК-Украина объявляет срочный сбор - в помощь защитникам и защитницам Украины.
Среди тех, кто нуждается в помощи, бойцы 109 бригады, 143 бригады, 1 ОШБ имени Дмитрия Коцюбайло и многие другие.
Раскладушки крайне необходимы защитникам в преддверии зимы и на фоне ухудшения погодных условий!
На передовой военным нужны комфортные условия для сна и восстановления. Важно поскорее собрать средства, закупить раскладушки и передать бойцам!
Наша цель: 572 тысячи гривен.
Гарантируем фото- и видеоотчеты после передачи снаряжения на передовую!
Реквизиты сбора:
Напомним, ранее мы рассказывали о факторах, создающих серьезные проблемы ВСУ на поле боя.
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