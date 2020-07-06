РБК-Україна запускає проект "TRAVEL" про мандрівки та відпочинок

Фото: на РБК-Україна з'явився розділ про туризм (РБК-Україна)

Проект розповість про відпочинок в Україні та за кордоном

Інтернет-холдинг "РБК-Україна" запускає проект "TRAVEL", присвячений подорожам та відпочинку. Його автори будуть публікувати статті, інтерв'ю та новини про туризм в Україні та за кордоном. Основний акцент на тому, як в нинішніх умовах організувати свій відпочинок комфортно, доступно і безпечно.

"Ми розуміємо, що в умовах карантину Україна буде жити ще довго. Станом на початок липня багато обмежень досі діють. Звичайно ж, хочеться відволіктися від цих тривог і повернутися до нормального життя. Тому ми вирішили розповісти читачам, де зараз можна відпочити і як убезпечити себе від можливих неприємностей у цьому процесі", - говорить заступник головного редактора РБК-Україна Владислав Красінський.

Карантин наклав відбиток на багато звичок українців, він вніс свої корективи і до традицій літніх відпусток. Закриті кордони змусили наших туристів шукати красиві і доступні варіанти для комфортного відпочинку всередині країни.

Разом з проектом "TRAVEL" читачі зможуть не лише дізнатися про українські курорти і маловідомі пам'ятки, але й самі про них розповісти широкій аудиторії.

"Розділ буде щодня наповнюватися новими матеріалами - від збірки порад для туристів до новин про нові правила перебування в різних державах. Тепер наші читачі зможуть отримати всю потрібну інформацію в одному місці і спланувати свій відпочинок безпечно і з комфортом", - додає редактор проекту "TRAVEL" Катерина Гончарова.

У міру ослаблення карантину в рубриці з'являться матеріали про те, які країни відкривають кордони для українців. Формат матеріалів - максимально різноманітний: новини, статті, інтерв'ю, відеоролики. Авторські колонки будуть вести мандрівники та експерти з туристичного бізнесу.

Проект розповість не тільки про місця відпочинку в Україні. Охочі поїхати за кордон знайдуть тут інформацію про нові туристичні напрямки, страхування і правила перетину кордонів.

Так, у розділі TRAVEL вже є публікації про ціни на закордонних курортах цього літа, правила, які ввели авіакомпанії для пасажирів, і про те, які маршрути по Україні можна вибрати для поїздки на вихідних.

Також тут можна почитати інтерв'ю голови Державного агентства розвитку туризму Мар'яни Олеськів. Вона розповіла, як розвивається туризм в Україні під час карантину, чи зростуть ціни на відпочинок цього літа і куди варто поїхати всередині країни.

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Автор: РБК-Україна