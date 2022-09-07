RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РБ "Лейпциг" звільнив керманича команди після фіаско з "Шахтарем"

Фото: Доменіко Тедеско став безробітним (twitter.com/RBLeipzig)
Автор: Антон Федорців

Керівництво німецького РБ "Лейпциг" не стало миритися з розгромом від донецького "Шахтаря" на старті групового етапу Ліги чемпіонів і відправило у відставку Доменіко Тедеско.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

36-річний фахівець залишився без роботи через провальний старт сезону. "Червоні бики" перемогли лише в двох матчах із восьми офіційних у кампанії 2022/23.

Тедеско очолив РБ "Лейпциг" торік, коли команда провалила початок попереднього сезону. Під керівництвом молодого тренера саксонці здобули прем'єрний Кубок Німеччини та зуміли фінішувати в зоні Ліги чемпіонів. Проте, на старті нової компанії програли битву за німецький Суперкубок, а потім зазнали двох поразки в п'яти турах Бундесліги.

Головним претендентом на місце Тедеско німецька преса назвала Марко Розе. Колишній керманич лейпцизького "Локомотива", "Зальцбурга" та двох "Боруссій" має досвід перемог над "Шахтарем". У сезоні 2020/21 менхенгладбаська "Боруссія" двічі розтрощила "гірників" (6:0, 4:0) у Лізі чемпіонів.

Напередодні донецький "Шахтар" розгромив РБ "Лейпциг" на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Мар'ян Швед (двічі), Михайло Мудрик і Лассіна Траоре.

До слова, у вівторок "Реал" і "Манчестер Сіті" розгромними перемогами стартували в своїх групах Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛейпцигЛіга чемпіонів