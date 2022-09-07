РБ "Лейпциг" звільнив керманича команди після фіаско з "Шахтарем"

36-річний фахівець залишився без роботи через провальний старт сезону. "Червоні бики" перемогли лише в двох матчах із восьми офіційних у кампанії 2022/23.

Тедеско очолив РБ "Лейпциг" торік, коли команда провалила початок попереднього сезону. Під керівництвом молодого тренера саксонці здобули прем'єрний Кубок Німеччини та зуміли фінішувати в зоні Ліги чемпіонів. Проте, на старті нової компанії програли битву за німецький Суперкубок, а потім зазнали двох поразки в п'яти турах Бундесліги.

Головним претендентом на місце Тедеско німецька преса назвала Марко Розе. Колишній керманич лейпцизького "Локомотива", "Зальцбурга" та двох "Боруссій" має досвід перемог над "Шахтарем". У сезоні 2020/21 менхенгладбаська "Боруссія" двічі розтрощила "гірників" (6:0, 4:0) у Лізі чемпіонів.

Напередодні донецький "Шахтар" розгромив РБ "Лейпциг" на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Забитими м'ячами в складі "гірників" відзначилися Мар'ян Швед (двічі), Михайло Мудрик і Лассіна Траоре.