Ліга чемпіонів: "Реал" і "Манчестер Сіті" оформили розгроми, ПСЖ переграв "Ювентус"
Завершилися всі матчі першого ігрового дня стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга чемпіонів, груповий етап, 1-й тур
Група E
"Зальцбург" – "Мілан" – 1:1
Голи: Окафор, 28 – Салемакерс, 40
Група F
"Селтік" – "Реал" – 0:3
Голи: Вінісіус, 56, Модріч, 60, Азар, 77
Група G
"Севілья" – "Манчестер Сіті" – 0:4
Голи: Холанд, 20, 67, Фоден, 58, Діаш, 90+2
Група H
ПСЖ – "Ювентус" – 2:1
Голи: Мбаппе, 5, 22 – Маккенні, 53
"Бенфіка" – "Маккабі" Хайфа – 2:0
Голи: Р. Сілва, 50, Грімальдо, 54
Із розгромів суперників розпочали турнірний шлях головні фаворити – "Реал" і "Манчестер Сіті". Мадридці зуміли дотиснути "Селтік" після перерви. Спершу п'ятиударну хвилинку оформили Вінісіус і Модріч. А на десерт нагадав про себе і Азар.
У Севільї ж англійський гранд тріумфував завдяки бомбардирському хисту Холанда. Норвежець оформив дубль, а його заспів підтримав ще один представник зіркової молоді – Фоден. Добив нервіонців перед фінальним свистком Діаш.
У центральному ж двобої вечора ПСЖ переграв "Ювентус". Заявку на підсумковий успіх парижани оформили в стартові 22 хвилини. Дублем відзначився форвард Мбаппе. Туринці відіграли один м'яч на старті другої половини зусиллями Маккенні, та не більше не спромоглися.
Окрім того, "Бенфіка" здобула домашню перемогу над "Маккабі" з Хайфи. "Орли" дотиснули суперника після перерви – голи в активі Рафи Сілви та Грімальдо. Єдина нічия вечора зафіксована в Австрії, де "Зальцбург" і "Мілан" не виявили сильнішого.
До слова, донецький "Шахтар" шокував РБ "Лейпциг" чотирма голами на виїзді.
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