ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ліга чемпіонів: "Реал" і "Манчестер Сіті" оформили розгроми, ПСЖ переграв "Ювентус"

Новость на русском →
Європа, Середа 07 вересня 2022 00:10
Ліга чемпіонів: "Реал" і "Манчестер Сіті" оформили розгроми, ПСЖ переграв "Ювентус" Фото: Кіліан Мбаппе двічі засмутив "Ювентус" (twitter.com/PSG_inside)
Автор: Антон Федорців

Завершилися всі матчі першого ігрового дня стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 1-й тур

Група E

"Зальцбург" – "Мілан" – 1:1

Голи: Окафор, 28 – Салемакерс, 40

Група F

"Селтік" – "Реал" – 0:3

Голи: Вінісіус, 56, Модріч, 60, Азар, 77

Група G

"Севілья" – "Манчестер Сіті" – 0:4

Голи: Холанд, 20, 67, Фоден, 58, Діаш, 90+2

Група H

ПСЖ – "Ювентус" – 2:1

Голи: Мбаппе, 5, 22 – Маккенні, 53

"Бенфіка" – "Маккабі" Хайфа – 2:0

Голи: Р. Сілва, 50, Грімальдо, 54

Із розгромів суперників розпочали турнірний шлях головні фаворити – "Реал" і "Манчестер Сіті". Мадридці зуміли дотиснути "Селтік" після перерви. Спершу п'ятиударну хвилинку оформили Вінісіус і Модріч. А на десерт нагадав про себе і Азар.

У Севільї ж англійський гранд тріумфував завдяки бомбардирському хисту Холанда. Норвежець оформив дубль, а його заспів підтримав ще один представник зіркової молоді – Фоден. Добив нервіонців перед фінальним свистком Діаш.

У центральному ж двобої вечора ПСЖ переграв "Ювентус". Заявку на підсумковий успіх парижани оформили в стартові 22 хвилини. Дублем відзначився форвард Мбаппе. Туринці відіграли один м'яч на старті другої половини зусиллями Маккенні, та не більше не спромоглися.

Окрім того, "Бенфіка" здобула домашню перемогу над "Маккабі" з Хайфи. "Орли" дотиснули суперника після перерви – голи в активі Рафи Сілви та Грімальдо. Єдина нічия вечора зафіксована в Австрії, де "Зальцбург" і "Мілан" не виявили сильнішого.

До слова, донецький "Шахтар" шокував РБ "Лейпциг" чотирма голами на виїзді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПСЖ Ювентус Реал Селтик Манчестер Сити Бенфика Ліга чемпіонів
NEWS
Зеленський вперше поговорив з новим прем'єром Британії: подробиці
Зеленський вперше поговорив з новим прем'єром Британії: подробиці
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії