РБ "Лейпциг" уволил наставника команды после фиаско с "Шахтером"

36-летний специалист остался без работы из-за провального старта сезона. "Красные быки" победили лишь в двух матчах из восьми официальных в кампании 2022/23.

Тедеско возглавил РБ "Лейпциг" в прошлом году, когда команда провалила начало предыдущего сезона. Под руководством молодого тренера саксонцы завоевали премьерный Кубок Германии и сумели финишировать в зоне Лиги чемпионов. Однако, на старте новой компании проиграли битву за немецкий Суперкубок, а затем потерпели два поражения в пяти турах Бундеслиги.

Главным претендентом на место Тедеско немецкая пресса назвала Марко Розе. Бывший наставник лейпцигского "Локомотива", "Зальцбурга" и двух "Боруссий" имеет опыт побед над "Шахтером". В сезоне 2020/21 менхенгладбасская "Боруссия" дважды сокрушила "горняков" (6:0, 4:0) в Лиге чемпионов.

Накануне донецкий "Шахтер" разгромил РБ "Лейпциг" на старте группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми мячами в составе "горняков" отличились Марьян Швед (дважды), Михаил Мудрик и Лассина Траоре.