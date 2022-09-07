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РБ "Лейпциг" уволил наставника команды после фиаско с "Шахтером"

Фото: Доменико Тедеско стал безработным (twitter.com/RBLeipzig)
Автор: Антон Федорцив

Руководство немецкого РБ "Лейпциг" не стало мириться с разгромом от донецкого "Шахтера" на старте группового этапа Лиги чемпионов и отправило в отставку Доменико Тедеско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

36-летний специалист остался без работы из-за провального старта сезона. "Красные быки" победили лишь в двух матчах из восьми официальных в кампании 2022/23.

Тедеско возглавил РБ "Лейпциг" в прошлом году, когда команда провалила начало предыдущего сезона. Под руководством молодого тренера саксонцы завоевали премьерный Кубок Германии и сумели финишировать в зоне Лиги чемпионов. Однако, на старте новой компании проиграли битву за немецкий Суперкубок, а затем потерпели два поражения в пяти турах Бундеслиги.

Главным претендентом на место Тедеско немецкая пресса назвала Марко Розе. Бывший наставник лейпцигского "Локомотива", "Зальцбурга" и двух "Боруссий" имеет опыт побед над "Шахтером". В сезоне 2020/21 менхенгладбасская "Боруссия" дважды сокрушила "горняков" (6:0, 4:0) в Лиге чемпионов.

Накануне донецкий "Шахтер" разгромил РБ "Лейпциг" на старте группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми мячами в составе "горняков" отличились Марьян Швед (дважды), Михаил Мудрик и Лассина Траоре.

К слову, во вторник "Реал" и "Манчестер Сити" разгромными победами стартовали в своих группах Лиги чемпионов.

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