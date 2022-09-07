РБ "Лейпциг" уволил наставника команды после фиаско с "Шахтером"

Руководство немецкого РБ "Лейпциг" не стало мириться с разгромом от донецкого "Шахтера" на старте группового этапа Лиги чемпионов и отправило в отставку Доменико Тедеско.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
36-летний специалист остался без работы из-за провального старта сезона. "Красные быки" победили лишь в двух матчах из восьми официальных в кампании 2022/23.
Тедеско возглавил РБ "Лейпциг" в прошлом году, когда команда провалила начало предыдущего сезона. Под руководством молодого тренера саксонцы завоевали премьерный Кубок Германии и сумели финишировать в зоне Лиги чемпионов. Однако, на старте новой компании проиграли битву за немецкий Суперкубок, а затем потерпели два поражения в пяти турах Бундеслиги.
Главным претендентом на место Тедеско немецкая пресса назвала Марко Розе. Бывший наставник лейпцигского "Локомотива", "Зальцбурга" и двух "Боруссий" имеет опыт побед над "Шахтером". В сезоне 2020/21 менхенгладбасская "Боруссия" дважды сокрушила "горняков" (6:0, 4:0) в Лиге чемпионов.
Накануне донецкий "Шахтер" разгромил РБ "Лейпциг" на старте группового этапа Лиги чемпионов. Забитыми мячами в составе "горняков" отличились Марьян Швед (дважды), Михаил Мудрик и Лассина Траоре.
К слову, во вторник "Реал" и "Манчестер Сити" разгромными победами стартовали в своих группах Лиги чемпионов.
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