Розшукували сім років: на кордоні з Росією затримали екс-співробітника МВС

Правоохоронці затримали при спробі перетнути кордон з Росією колишнього начальника одного з підрозділів Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. Він сім років перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Колишній правоохоронець з 2013 року розшукувався за підозрою в отриманні хабаря та зловживанні владою. Він був начальником сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків.

За даними слідства, у квітні 2011 - липні 2012 року підозрюваний отримав від чотирьох осіб хабарі на загальну суму понад 135 тисяч гривень. За цей правоохоронець повинен був прикривати їх і допомагати їм уникати кримінальної відповідальності за виготовлення і збут ацетильованого опію.

Колишній правоохоронець ухилявся від явки, і у лютому 2013 року йому заочно оголосили про підозру. Згодом підозрюваний більше ніж сім років переховувався в Ізраїлі та Росії.

Нагадаємо, раніше начальника одного з відділів управління Державної фіскальної служби в Харківській області викрили у хабарництві. Він систематично вимагав з підприємців гроші.

Крім того, у Волинській області чиновники лісового господарства видавали лісорубні квитки без законних підстав. За це державі завдано збитків на 17 млн гривень.