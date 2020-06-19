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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси     19.06.2020 - 10:48
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара трохи знизився (РБК-Україна)

Євро продовжує дешевшати на міжбанківському ринку

Сьогодні, 19 червня 2020 року, на відкритті міжбанку курс долара в продажу опустився до позначки 26,73 гривень, що на дві копійки нижче в порівнянні із закриттям попередньої сесії. Курс євро також продовжує зниження і торгується на позначці нижче 30 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги на міжбанківському ринку відкрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7300 грн/долар, євро 29,9419 - 29,9616 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7100

26,7300

EUR/UAH

29,9419

29,9616

RUB/UAH

0,3836

0,3841

Відзначимо, вчора торги на міжбанку завершилися в діапазоні 26,7300 - 26,7500 грн/долар, євро 29,9750 - 29,9974 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль

Нагадаємо, офіційний курс на 19 червня, встановлено на позначці 26,76 гривень за долар; Національний банк знизив його всього на одну копійку у порівнянні з попереднім банківським днем.

Раніше аналітики прогнозували, що курс гривні цього тижня буде коливатися в межах коридору 26,5-27 гривень за долар; на сьогодні на валютному ринку немає передумов для шокових моментів, які можуть вплинути на різку зміну курсу.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України МіжбанкКурс гривніКурс долара
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