Розворот до зростання: що відбувається з курсом долара 1 липня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 3 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,79 гривень за долар. Курс євро виріс на 2 копійки до 30,03 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,59 (26,56 - 30 червня), продажу - 26,79 (26,76 - 30 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,62 (29,60 - 30 червня), продажу - 30,03 (30,01 - 30 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,42 - 30 червня), продажу 3,85 (3,85 - 30 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 1 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 26,77 гривень за долар, курс купівлі до 26,75 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,04 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 1 липня довідковий курс на рівні 26,75 грн/долар, знизивши його порівняно з 30 червня (26,66 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,68 - 26,72 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

Як повідомило РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 22-26 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 424,50 млн доларів.

Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком досягла 922,0 млн доларів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус