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Чернишов: індустріальні парки є світовим прикладом залучення іноземного капіталу для економрозвитку

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 14:56
Чернишов: індустріальні парки є світовим прикладом залучення іноземного капіталу для економрозвитку Фото: міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Для економічного зростання регіонів в Україну необхідно залучати й іноземний капітал - одним із ефективних інструментів для цього, який вже апробовано у низці країн, є розвиток мережі індустріальних парків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

"Безумовно, індустріальні парки є типовим світовим прикладом залучення іноземного капіталу. Розбудова мережі таких парків сприятиме створенню нових робочих місць. А це - сплата податків та розвиток регіонів. Наразі мета в найближчі три роки створити інфраструктуру для мережі з 25 індустріальних парків на території нашої країни. Наше завдання - залучення інвестицій у кожен регіон", - зазначив Олексій Чернишов.

Також міністр наголосив на необхідності розвитку інфраструктури на територіях Донецької та Луганської областей.

"Це буде фокусом роботи в наступному році, у тому числі – розбудова та розвиток індустріальних парків на підконтрольній Уряду України території Донецької та Луганської областей. Таким чином, держава фактично інвестуватиме в мережі, дороги у цих регіонах тощо", - підкреслив очільник Мінрегіону.

За словами міністра, для ефективного розвитку індустріальних парків, необхідно також створити систему фіскальних стимулів, робота в цьому напрямку триває. Наразі зареєстровані два законопроєкти, які направлені на забезпечення податкових та митних пільг для учасників індустріальних парків.

    Нагадаємо, раніше Верховна рада підтримала у другому читанні зміни до закону України "Про індустріальні парки".

    Зокрема, документ передбачає підтримку розвитку індустріальних парків через: державне фінансування будівництва основної інженерно-транспортної інфраструктури; компенсацію витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж; надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та будівництва об’єктів суміжної інфраструктури.

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    Олексій Чернишов Міністерство розвитку громад та територій
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