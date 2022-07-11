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Розвідував позиції протикорабельних комплексів: СБУ затримала ворожого агента в Одесі

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Понеділок 11 липня 2022 15:18
Розвідував позиції протикорабельних комплексів: СБУ затримала ворожого агента в Одесі Фото: СБУ затримала ворожого агента в Одесі (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі співробітники СБУ затримали ворожого агента. Злочинець розвідував позиції протикорабельних комплексів наших військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки запобігла спробам окупантів встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України", - пише пресслужба.

Окупанти планували використати отримані координати, аби нанести серію ракетних ударів на півдні.

Згідно з даними слідства, зрадника завербували для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації використовувався анонімний Telegram-канал. Через нього агент "звітував" про виконання поставлених йому завдань.

"Інше завдання, яке стояло перед зрадником, - це формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні", - додає пресслужба.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру російському пропагандисту, який під час окупації незаконно потрапив у Гостомель і Бородянку та знімав там "сюжети".

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