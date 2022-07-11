Розвідував позиції протикорабельних комплексів: СБУ затримала ворожого агента в Одесі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки запобігла спробам окупантів встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України", - пише пресслужба.

Окупанти планували використати отримані координати, аби нанести серію ракетних ударів на півдні.

Згідно з даними слідства, зрадника завербували для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації використовувався анонімний Telegram-канал. Через нього агент "звітував" про виконання поставлених йому завдань.

"Інше завдання, яке стояло перед зрадником, - це формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні", - додає пресслужба.