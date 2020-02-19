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Заступник міністра оборони США пішов у відставку

Новини » Політика     19.02.2020 - 20:20
Заступник міністра оборони США пішов у відставку
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Джон Род не погоджувався з політикою президента Дональда Трампа щодо України

Заступник міністра оборони Сполучених Штатів з питань політики Джон Род, який не підтримував окремі підходи Білого дому, зокрема, в питаннях України й Афганістану, подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначається у листі про відставку Рода, він подав у відставку на прохання президента Дональда Трампа.

"Наскільки я зрозумів зі слів міністра оборони Еспера, ви просили моєї відставки з посади заступника міністра оборони з питань політики. Вищі посадові особи адміністрації, призначені президентом, виконують прохання президента, і тому, як ви й просили, я подаю у відставку з 28 лютого 2020 року ", - йдеться у листі високопосадовця главі Білого дому.

Як пояснили ситуацію чиновники оборонного відомства, Джон Род "втратив підтримку серед вищого керівництва національної безпеки".

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Дональд Трамп повідомив, що міністр Військово-морських сил США Річард Спенсер відправлений у відставку. На його місце буде висунутий посол США в Норвегії адмірал Кен Брейтуейт.

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