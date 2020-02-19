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Генпрокурор США обмірковує відставку через заяви Трампа, - Reuters

Новини » Політика     19.02.2020 - 09:52
Генпрокурор США обмірковує відставку через заяви Трампа, - Reuters
Фото: Вільям Барр (з відкритих джерел)

Трамп критикує у Twitter розслідування американського Мін'юсту

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки обмірковує свою відставку через заяви президента Дональда Трампа в Twitter щодо розслідувань Міністерства юстиції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами знайомого з ситуацією джерела агентства, американський генпрокурор висловив близьким до Трампа людям занепокоєння щодо його постійної критики розслідувань Мін'юсту в Twitter. Однак поки невідомо, чи говорив Барр про це безпосередньо з Трампом.

"Він (Барр - ред.) має свої межі", - заявив співрозмовник.

Зазначається, що Барр обговорює свою відставку з оточенням американського президента, щоб таким чином передати Трампу сигнал, що необхідно припинити писати у Twitter про кримінальні розслідування Мін'юсту.

При цьому прес-секретар Мін'юсту в Twitter заперечила інформацію, поширену американським ЗМІ, про можливу відставку Барра.

Генпрокурор США обмірковує відставку через заяви Трампа, - Reuters

Нагадаємо, раніше понад 1100 колишніх прокурорів та екс-співробітників Мін'юсту США опублікували лист, у якому заявили про порушення принципу неупередженості у справі Роджера Стоуна з боку Трампа та генпрокурора Бара. Стоун вважається близьким прихильником і особистим другом президента США Дональда Трампа.

Напередодні, генпрокурор Барр поскаржився в інтерв'ю телеканалу ABC про те, що президент Трамп заважає йому працювати своїми заявами про розслідування Мін'юсту в Twitter. Барр заявив, що президенту варто припинити писати в Twitter про відомство.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампГенпрокурор
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