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В розвідці США вважають, що за публікацією статті про сина Байдена стоїть Росія

Вашингтон, Середа 21 жовтня 2020 01:57
В розвідці США вважають, що за публікацією статті про сина Байдена стоїть Росія
Фото: Хантер Байден (flickr com csis er)
Автор: Инна Собора

Більше 50 колишніх високопоставлених співробітників розвідки США переконані, що Росія стоїть за публікацією в ЗМІ компромату на Хантера Байдена, сина кандидата в президенти США Джо Байдена. Мова йде про листування.

Про це повідомляє Politico.

Видання опублікувало лист, який підписали екс-директори Центрального розвідувального управління США Майкл Хайден і Джон Бреннан, екс-глава Пентагону Леон Панетта та інші.

"Поява на політичній арені в США електронних листів, імовірно, що належать синові віце-президента США Байдена Хантеру, більшість з яких відносяться до періоду, коли він працював у керівництві української газової компанії Burisma, має всі класичні знаки інформаційної кампанії Росії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в статті New York Post від 14 жовтня стверджувалося, що Хантер Байден, син Джо Байдена, знайомив свого батька, який тоді ще обіймав посаду віце-президента США, з бізнесменами з України - зокрема, з Вадимом Пожарським.

Стаття ґрунтувалася на копіях електронних листів, нібито отриманих з залишеного Джо Байденом ноутбука. У статті називалися два джерела, обидва з яких раніше працювали з нинішнім президентом США Дональдом Трампом - його колишній радник Стів Бэннон і колишній адвокат Руді Джуліані.

Джуліані сказав The New York Times, що передав копії листів New York Post, тому що інші видання "спробували б спростувати їх ще до того, як опублікують".

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