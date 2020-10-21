ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В разведке США считают, что за публикацией статьи о сыне Байдена стоит Россия

Вашингтон, Среда 21 октября 2020 01:57
В разведке США считают, что за публикацией статьи о сыне Байдена стоит Россия
Фото: Хантер Байден (flickr com csis er)
Автор: Инна Собора

Больше 50 бывших высокопоставленных сотрудников разведки США убеждены, что Россия стоит за публикацией в СМИ компромата на Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Речь идет о переписках.

Об этом сообщает Politico.

Издание опубликовало письмо, которое подписали экс-директоры Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден и Джон Бреннан, экс-глава Пентагона Леон Панетта и другие.

"Появление на политической арене в США электронных писем, предположительно, принадлежащих сыну вице-президента США Байдена Хантеру, большинство из которых относятся к периоду, когда он работал в руководстве украинской газовой компании Burisma, имеет все классические знаки информационной кампании России", - говорится в заявлении.

Напомним, в статье New York Post от 14 октября утверждалось, что Хантер Байден, сын Джо Байдена, знакомил своего отца, тогда еще занимавшего пост вице-президента США, с бизнесменами из Украины - в частности, с Вадимом Пожарским.

Статья основывалась на копиях электронных писем, якобы полученных с оставленного Джо Байденом ноутбука. В статье назывались два источника, оба из которых ранее работали с нынешним президентом США Дональдом Трампом - его бывший советник Стив Бэннон и бывший адвокат Руди Джулиани.

Джулиани сказал The New York Times, что передал копии писем New York Post, потому что другие издания "попытались бы опровергнуть их еще до того, как опубликуют".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Выборы в СШАДжозеф Байден

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь