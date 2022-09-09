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В розвідці розповіли про важке становище росіян через контрнаступ ЗСУ: що відомо

Фото: в розвідці розповіли про важке становище росіян через контрнаступ ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Після успішного контрнаступу наших воїнів, росіяни почали думати про те як врятувати своє життя. Дехто ж навіть викрадає у місцевого населення велосипеди та моторолери для відходу з позицій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головного управління розвідки.

"Внаслідок контрнаступу Сил оборони України на кількох напрямках окупаційні війська шукають способи безпечного виходу з бойових дій та можливих оточень", - пише пресслужба розвідки.

Як відзначає розвідка, окупанти з 202-го окремого мотострілецького полку покинули позиції та розмістились у найближчій лісосмузі в Харківській області. Підрозділ залишився без командира та зв'язку.

"Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони Росії та Червоного хреста з вимогою вивести їх із території України", - пише пресслужба.

Також окупанти намагалися чинити опір танками й важкою вогнеметною системою "Солнцепьок", однак зазнали серйозних втрат. Скиглять через потужний наступ ЗСУ та крадуть у місцевого населення велосипеди та моторолери, щоб залишити позиції.

"На Дніпропетровському напрямку ворог намагається утримати позиції. Втім, наростає невдоволення новим підкріпленням - більшості "новобранців" 55-60 років", - додає пресслужба.

Аби хоч-якось утримати позиції в Херсонській області, Росія закинула туди "свіжих" солдатів, однак ті не хочуть брати участь у наступальних бойових діях.

Тим часом 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк припинив існування через загибель або ж поранення всіх військовослужбовців.Ті хто вижив перебувають у важкому стані.

З початку оборонних операцій, наші військові:

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