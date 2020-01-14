ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Російські хакери зламали сервери української компанії Burisma в пошуках компромату на Байдена

Новини » Політика     14.01.2020 - 06:45
Російські хакери зламали сервери української компанії Burisma в пошуках компромату на Байдена
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Поки неясно, що саме хакерам вдалося отримати при зламі

Сервери української газової компанії Burisma, яка фігурувала в розмові американського та українського президентів і стала причиною процедури імпічменту проти Дональда Трампа, зламали російські хакери. Про це пише The New York Times.

У правління газової компанії Burisma входив Хантер Байден - син колишнього віце-президента США Джозефа Байдена. Зараз він один з претендентів на крісло президента США на наступних виборах.

Посилаючись на експертів американської компанії з кібербезпеки Area 1 Security, газета зазначає, що спроби злому Burisma почалися на початку листопада, коли в ЗМІ висвітлювалися тема Байдена, України та імпічменту Трампа.

Поки не встановлено, що саме шукали хакери, і чи вдалося їм щось знайти. Проаналізувавши кроки і масштаби атак, експерти кажуть, що хакери могли шукати компромат про Байдена.

Area 1 стверджує, що ця тактика схожа на злам серверів Національного комітету Демократичної партії США під час президентської кампанії 2016 року. За ці атаки американські спецслужби також покладають відповідальність на Росію.

Експерти вважають, що злам здійснило Головне управління Генерального штабу Росії і приватні хакери, відомі як Fancy Bear.

Нагадаємо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмови з президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

Хакерів з КНДР підозрюють у викраденні даних у Microsoft клієнтів Байден змінив думку щодо свідчень у Сенаті США щодо імпічменту Трампа
Новини України Джозеф БайденхакериBurisma
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся