Розвідка США змогла отримати дані про віруси з лабораторії в Ухані, - CNN
Розвідка США вивчає генетичні дані про віруси, якими займалися в лабораторії Уханьського Інституту вірусології Китаю. Коли і як вдалося отримати цю інформацію, невідомо, але може розкрити Походження коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телекомпанію CNN.
За даними її джерел, США отримали відомості про 22 тисячі вірусів, які вивчалися в лабораторії Уханя. Зазначається, що ця інформація була видалена з інтернету китайськими чиновниками у вересні 2019 року. Крім того, Пекін відмовився передати ці та інші необроблені відомості про ранні випадки коронавірусу Всесвітньої організації охорони здоров'я та США.
Інформацією про те, як і коли розвідка США могла отримати доступ до цих даних, телеканал не має. Видання допускає, що це могло статися в результаті злому серверів, пов'язаних з дослідженнями в уханьской лабораторії.
Співрозмовники телеканалу відзначають, що отриманий масив генетичних даних вимагає ретельного аналізу. Після цього можна зробити висновок про те, чи стався витік коронавірусу з китайської лабораторії або патоген передався людині від тварин в дикій природі.
Вивчення масиву генетичних даних ведеться за допомогою суперкомп'ютерів в лабораторіях Міністерства енергетики США. Як зазначає телекомпанія, аналіз ускладнюють те, що записи зроблені китайською мовою. Тому зараз йде пошук перекладачів, яким можна довіряти.
Нагадаємо, раніше Китай відмовився слідувати запропонованому ВООЗ плану другого етапу розслідування походження коронавірусу.
Відзначимо, в США допустили, що походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати.