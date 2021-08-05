Розвідка США змогла отримати дані про віруси з лабораторії в Ухані, - CNN

Розвідка США вивчає генетичні дані про віруси, якими займалися в лабораторії Уханьського Інституту вірусології Китаю. Коли і як вдалося отримати цю інформацію, невідомо, але може розкрити Походження коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телекомпанію CNN .

За даними її джерел, США отримали відомості про 22 тисячі вірусів, які вивчалися в лабораторії Уханя. Зазначається, що ця інформація була видалена з інтернету китайськими чиновниками у вересні 2019 року. Крім того, Пекін відмовився передати ці та інші необроблені відомості про ранні випадки коронавірусу Всесвітньої організації охорони здоров'я та США.

Інформацією про те, як і коли розвідка США могла отримати доступ до цих даних, телеканал не має. Видання допускає, що це могло статися в результаті злому серверів, пов'язаних з дослідженнями в уханьской лабораторії.

Співрозмовники телеканалу відзначають, що отриманий масив генетичних даних вимагає ретельного аналізу. Після цього можна зробити висновок про те, чи стався витік коронавірусу з китайської лабораторії або патоген передався людині від тварин в дикій природі.

Вивчення масиву генетичних даних ведеться за допомогою суперкомп'ютерів в лабораторіях Міністерства енергетики США. Як зазначає телекомпанія, аналіз ускладнюють те, що записи зроблені китайською мовою. Тому зараз йде пошук перекладачів, яким можна довіряти.