ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Разведка США смогла получить данные о вирусах из лаборатории в Ухане, - CNN

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 05 августа 2021 18:26
Разведка США смогла получить данные о вирусах из лаборатории в Ухане, - CNN Фото: США получили доступ к генетическим данным из лаборатории в Ухане (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Разведка США изучает генетические данные о вирусах, которыми занимались в лаборатории Уханьского института вирусологии Китая. Когда и как удалось получить эту информацию, неизвестно, но может раскрыть происхождение коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию CNN.

По данным ее источников, США получили сведения о 22 тысячах вирусов, которые изучались в лаборатории Уханя. Отмечается, что эта информация была удалена из интернета китайскими чиновниками в сентябре 2019 года. Кроме того, Пекин отказался передать эти и другие необработанные сведения о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения и США.

Информацией о том, как и когда разведка США могла получить доступ к этим данным, телеканал не располагает. Издание допускает, что это могло произойти в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в уханьской лаборатории.

Собеседники телеканала отмечают, что полученный массив генетических данных требует тщательного анализа. После этого можно сделать вывод о том, произошла ли утечка коронавируса из китайской лаборатории или патоген передался человеку от животных в дикой природе.

Изучение массива генетических данных ведется с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США. Как отмечает телекомпания, анализ затрудняют то, что записи сделаны на китайском языке. Поэтому сейчас идет поиск переводчиков, которым можно доверять.

Напомним, ранее Китай отказался следовать предложенному ВОЗ плану по второму этапу расследования происхождения коронавируса.

Отметим, в США допустили, что происхождение COVID-19 может так и не удастся выяснить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Коронавирус
NEWS
Переселенцам ограничили размер процентов по кредитам: президент подписал закон
Переселенцам ограничили размер процентов по кредитам: президент подписал закон
DAILY
Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине