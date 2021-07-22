Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ у новому етапі розслідування про COVID

Китай не буде слідувати запропонованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) плану з другого етапу розслідування про походження COVID-19. Відповідну заяву зробив заступник голови Національного комітету з охорони здоров'я (NHC) Цзен Ісінь,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Минулого тижня глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що виключати версію, що коронавірус поширився після витоку з лабораторії в Китаї, поки рано, і закликав Китай до відкритого співробітництва.

Він також повідомив, що ВООЗ планує перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими були зареєстровані перші випадки зараження COVID-19.

Цзен Ісінь, коментуючи плани ВООЗ присвятити другий етап розслідування версії про витік коронавірусу з китайської лабораторії, звинуватив організацію в "політичному позерстві".

За словами заступника голови NHC, дії ВООЗ демонструють "зарозумілість стосовно науки".