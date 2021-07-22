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Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ у новому етапі розслідування про COVID

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Пекін, Четвер 22 липня 2021 07:59
Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ у новому етапі розслідування про COVID Фото: ВООЗ не виключає версію про витік COVID з лабораторії Китаю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Китай не буде слідувати запропонованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) плану з другого етапу розслідування про походження COVID-19. Відповідну заяву зробив заступник голови Національного комітету з охорони здоров'я (NHC) Цзен Ісінь,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого тижня глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що виключати версію, що коронавірус поширився після витоку з лабораторії в Китаї, поки рано, і закликав Китай до відкритого співробітництва.

Він також повідомив, що ВООЗ планує перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими були зареєстровані перші випадки зараження COVID-19.

Цзен Ісінь, коментуючи плани ВООЗ присвятити другий етап розслідування версії про витік коронавірусу з китайської лабораторії, звинуватив організацію в "політичному позерстві".

За словами заступника голови NHC, дії ВООЗ демонструють "зарозумілість стосовно науки".

Нагадаємо, Трамп зажадав від Китаю компенсації для всього світу через пандемію коронавірусу. Він вважає, що в поширенні COVID-19 винні китайці.

Раніше повідомлялося, що походження коронавірусу в китайській лабораторії не виключали та раніше в ВООЗ.

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