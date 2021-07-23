Походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати, - голова ЦРУ

У США розслідують походження коронавірусу, але остаточних висновків поки немає. Походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його інтерв'ю радіо NPR .

За його словами, США так і не можуть зробити остаточний висновок, чи виник коронавірус в результаті НП в лабораторії, або в результаті природної передачі від інфікованої тварини до людини.

Голова розвідки США пояснив, що це розслідування не тільки стосується порятунку людей в світі, але і допоможе запобігти виникненню нових пандемій. При цьому Бернс дав ствердну відповідь на питання, чи можливо, що джерело поширення вірусу так і не вдасться з'ясувати.

"Це можливо. Можливо, як і багато інших речей, щодо яких ми ніколи не зможемо прийти до остаточного висновку", - сказав Бернс.