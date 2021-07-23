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Походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати, - голова ЦРУ

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Вашингтон, П'ятниця 23 липня 2021 10:53
Походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати, - голова ЦРУ Фото: директор ЦРУ Вільям Бернс (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У США розслідують походження коронавірусу, але остаточних висновків поки немає. Походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю радіо NPR.

За його словами, США так і не можуть зробити остаточний висновок, чи виник коронавірус в результаті НП в лабораторії, або в результаті природної передачі від інфікованої тварини до людини.

Голова розвідки США пояснив, що це розслідування не тільки стосується порятунку людей в світі, але і допоможе запобігти виникненню нових пандемій. При цьому Бернс дав ствердну відповідь на питання, чи можливо, що джерело поширення вірусу так і не вдасться з'ясувати.

"Це можливо. Можливо, як і багато інших речей, щодо яких ми ніколи не зможемо прийти до остаточного висновку", - сказав Бернс.

Нагадаємо, Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ по новому етапу розслідування про COVID.

Раніше повідомлялося, що походження коронавірусу в китайській лабораторії не виключали в ВООЗ.

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