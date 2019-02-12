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Розвідка США підозрює Росію у створенні бойових супутників

Новини » Політика    12.02.2019 - 00:59
Розвідка США підозрює Росію у створенні бойових супутників
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На думку американської розвідки, крім РФ загрозу в космосі становить також Китай

Військова розвідка Сполучених Штатів запідозрила Росію в намірі використовувати супутники для проведення атак на космічні апарати. Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у відповідній доповіді агентства військової розвідки.

У документі говориться, що, крім Росії, основну загрозу інтересам США в космосі також представляє Китай. Також йдеться про ризики для американської безпеки з боку Ірану і Північної Кореї.

Що ж стосується Росії, то, на думку авторів доповіді, незважаючи на тривалий період відставання, вона також зберігає ключові позиції в космосі. Розміщення подібних супутників на орбіті почалося в 2017 році.

Розвідка припускає, що Москва розвиває різні типи військових технологій, який дозволяють вести бойові дії в космічному просторі. Серед таких технологій - лазерна зброя, засоби радіоелектронного придушення.

Зокрема, деякі російські супутники, призначені для діагностики космічних апаратів, мають подвійне призначення.

"Супутники спостереження і обслуговування здатні проводити діагностику апаратів, що наближаються, і виправляти деякі несправності. Ця ж технологія може бути використана для наближення до супутників іноземних держав і проведення атак", - зазначено в тексті доповіді.

Нагадаємо, 20 січня 2019 у США надважка ракета-носій Delta IV Heavy вивела на орбіту супутник Національного управління військово-космічної розвідки.

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