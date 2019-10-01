На Донбасі бойовики почали ротацію на передовій, - розвідка

Збройні формування Російської Федерації і її найманці на Донбасі готують ротацію передових підрозділів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони.

За інформацією ГУР, в Донецькій і Луганській областях розпочата підготовка призовників, так як бойовики мають проблеми з комплектацією особового складу.

"Заклик передбачається здійснити під час проведення зборів, до участі в яких разом з колишніми військовослужбовцями буде залучатися молодь, яка не проходила військову службу. В ході зборів представниками російсько-окупаційних військ буде проводитися агітація, відбір і так звана "добровільно-примусова" паспортизація та призов на військову службу з подальшим направленням покликаних в передові підрозділи в ході чергової ротації", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що військову службу на окупованих територіях Донецької та Луганської областей зможуть проходити тільки особи, оформили російські паспорти.

Також повідомлялося, що в Донецьку і Луганську "народні республіки" почали "перепис населення". Повідомляється, що це перша так звана "перепис населення" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".