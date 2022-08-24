Розвідка оцінила, чи існує загроза наземної операції з боку Білорусі

"Стратегічно я впевнений, що Білорусь буде цивілізованою європейською демократичною країною, але до цього потрібно пройти довгий шлях. Сьогодні ця держава безпосередньо залежить від Російської Федерації у багатьох аспектах і, вочевидь, не має демократії", - зазначив Юсов.

За його словами, влада України відпрацьовує різні сценарії, включаючи вторгнення з боку Білорусі, хоча ця країна вже бере участь у війні, надаючи свої аеродроми для завдання повітряних ударів по українських населених пунктах, проводячи ремонт російської пошкодженої військової техніки та проводячи вербування білорусів для участі у безпосередніх бойових діях проти України.

Нагадаємо, за даними української розвідки, фахівці ЗС Білорусі допомагають росіянам з ремонтом бойової авіації для її подальшого застосування у війні проти України.

Додамо, раніше лідер правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не планує напад на Україну. Він також заявив, що Білорусь нібито "не буде обстрілювати українські міста".

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