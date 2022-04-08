Розвідка опублікувала ще один список причетних до геноциду в Київській області

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало ще один список військовослужбовців Росгвардії. Вони здійснювали геноцид українців у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Зі списком російських окупантів, які скоюють злочини проти українського народу можна ознайомитися за посилання. Перелік містити: П. І. Б., військову частину, звання, посаду, номери мобільного та супутникового телефонів.

"ГУР МО України отримало список військовослужбовців Управління Росгвардії по Хабаровському краю, які брали участь у геноциді народу України в Київській області", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що не всі з окупантів постануть перед судом. Однак у розвідці пообіцяли, що кожен зі злочинців відповість за скоєне: "ГУР гарантує!".