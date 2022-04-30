Розвідка опублікувала дані нових окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні

Українські розвідники оприлюднили список командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку. Військові цього російського угрупування беруть участь у скоєнні злочинів біля Маріуполя та Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки України при МО.

"ГУР МО України здобуло список командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку, який бере участь у скоєнні злочинів проти народу України на Запорізькому та Маріупольському напрямках", - йдеться в повідомленні.

В управлінні запевняють, що кожен українець повинен знати ці імена.

"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - запевняють розвідники, публікуючи повний список прізвищ "героїв", де фігурують 226 російських військових.