Розвідка опублікувала дані нових окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні

Українські розвідники оприлюднили список командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку. Військові цього російського угрупування беруть участь у скоєнні злочинів біля Маріуполя та Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки України при МО.
"ГУР МО України здобуло список командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку, який бере участь у скоєнні злочинів проти народу України на Запорізькому та Маріупольському напрямках", - йдеться в повідомленні.
В управлінні запевняють, що кожен українець повинен знати ці імена.
"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - запевняють розвідники, публікуючи повний список прізвищ "героїв", де фігурують 226 російських військових.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до "різанини в Бучі".
Раніше ми повідомляли, що розвідка назвала імена російського винищувального авіаполку, який скоював злочини в Україні.
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