Розвідка опублікувала дані командира-зрадника, який воює проти України
Головне управління розвідки здобуло дані на зрадника, який бере участь у відкритій збройній агресії Росії проти України. Зокрема, мова йде про колишнього військовослужбовець ВВ МВС України Гарькавенка Валерія Вікторовича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Зазначається, що він командир 25 окремого загону спеціального призначення "Меркурій" (в/ч 7459, Жорнівка, Смоленська область) Центрального округу військ національної гвардії РФ, полковник.
"Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну - командував тактичною групою 25-го окремого загону спеціального призначення Центрального округу військ національної гвардії РФ у складі посиленої тактичної групи №1 угруповання російських військ "Схід", - йдеться у повідомленні.
Також у період із лютого по квітень посилена тактична група №1 брала участь в операції із захоплення Києва із західного напрямку. Підлеглий Гарькавенко особовий склад якого причетний до військових злочинів проти мирного населення Київської області.
Окрім того, до 2014 року він проходив службу у Внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України на посаді заступника командира 9-ї окремої бригади Кримського територіального командування (в/ч 3009, Сімферополь).
"Після окупації АР Крим Росією не прибув на територію континентальної частини України до зазначених пунктів збору, змінив військову присягу та перейшов на бік окупанта", - пише розвідка.
Ознайомитись з особистими даним на Гарькавенка можна за посиланням.
Раніше ми повідомляли, що оприлюднено дані російських генералів та ОМОНівців, причетних до звірств під Києвом.
Також ми писали, що російських командирів піддають репресіям за "невиправдані очікування" у війні.
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