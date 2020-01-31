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Мінветеранів можуть передати функції з пошуку зниклих на Донбасі

Новини » Політика     31.01.2020 - 12:11
Мінветеранів можуть передати функції з пошуку зниклих на Донбасі
Фото: засідання робочої групи (president.gov.ua)

Міністерство готує відповідний законопроект

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб ініціювало передачу відомству функції з пошуку зниклих безвісти на Донбасі. Про це заявила глава міністерства Оксана Коляда на засіданні робочої групи, передає прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що на засіданні робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі Коляда заявила, що міністерство ініціювало внесення змін у законодавство для передачі відомству повноважень з пошуку зниклих. Також міністерству можуть дати повноваження з формування пошукових груп.

Коляда додала, що на сьогодні завершується юридична експертиза законопроекту в Міністерстві юстиції. Також вона заявила, що вже є колектив досвідчених фахівців, який готовий розпочати пошукові роботи.

Нагадаємо, за даними Служби безпеки України на окупованому Донбасі 257 осіб вважаються зниклими безвісти. При цьому зниклими безвісти вважаються понад 70 бійців Збройних сил.

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