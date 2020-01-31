На Донбасі в четвер зафіксовано шість обстрілів, поранений військовий

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики використовували заборонену Мінськом зброю

Протягом минулої доби, 30 січня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли - поблизу населеного пункту Березове та поруч з Талаківкою.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Оріхового - з міномету калібру 120 мм противник випустив 2 міни;

три рази поряд з Новотошківським - з артилерійських систем калібру 122 мм - 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм - 12 мін та 82-мм мінометів - 13 мін;

поблизу населеного пункту Хутір Вільний - зі станкового протитанкового гранатомету - 2 постріли, а також великокаліберного кулемету.

"Вчора, 30 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська два рази здійснили обстріли позицій українських військових - поруч з Луганським та неподалік Широкиного. За поточну добу втрат немає.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська на Донбасі залучають до бойових дій проти українських військових снайперів, які прибувають з Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що окупаційні сили посилюють мотострілецькі підрозділи бойовиків танками та артилерійськими установками. Посилення бойовиків відбувається в ході планової ротації. Також окупанти відпрацьовують перехід від оборони до наступу.