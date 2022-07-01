Розвідка назвала кількість військових Білорусі біля України та оцінила ризик нападу

"На сьогодні прямої загрози (з боку Білорусі - ред.) немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це саме основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій", - пояснив Скібіцький.

Він зазначив, що перебування 7 БТГ сил Білорусі спонукає українське командування діяти адекватно, посилювати розвідку.

"А це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Також постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі", - додав Скібіцький.

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Зазначимо, що в середньому одна БТГ налічує приблизно 600-800 солдатів та офіцерів, з яких близько 200 піхотинців, оснащених транспортними засобами, що зазвичай включають 10 танків та 40 бойових машин піхоти.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ознак формування ударних груп з боку Білорусі для наступу на Україну поки немає.

При цьому стало відомо, що військове командування Білорусі перевіряє можливості початку мобілізації у кількох регіонах.

Додамо, як вважає президент Польщі Анджей Дуда, малоймовірно, що Білорусь офіційно вступить у війну проти України. Однак на сьогодні Білорусь стала російським військовим округом.

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