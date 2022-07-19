Розвідка Британії опублікувала актуальну карту бойових дій в Україні

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на вівторок, 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану у Twitter .

Своєю чергою, українські військові продовжують активно протистояти ворогові на Херсонському та Харківському напрямках.

Судячи з мапи, окупанти не залишають спроб наступати на Донбасі, стягують техніку та живу силу у напрямку окупованого Ізюму.

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає Міністерство оборони.

Як повідомлялося, за даними ранкового зведення Генштабу, російські окупанти не змогли сформувати наступ на Слов'янськ і провалили розвідку на Харківщині.

Зазначимо, за минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати 100 російських військовослужбовців. Усього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38 550 військових.

Крім того, у вівторок, 19 липня, Україна повернула тіла ще 45 українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.