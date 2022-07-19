Розвідка Британії опублікувала актуальну карту бойових дій в Україні

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на вівторок, 19 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану у Twitter.
"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає Міністерство оборони.
Судячи з мапи, окупанти не залишають спроб наступати на Донбасі, стягують техніку та живу силу у напрямку окупованого Ізюму.
Своєю чергою, українські військові продовжують активно протистояти ворогові на Херсонському та Харківському напрямках.
Як повідомлялося, за даними ранкового зведення Генштабу, російські окупанти не змогли сформувати наступ на Слов'янськ і провалили розвідку на Харківщині.
Зазначимо, за минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати 100 російських військовослужбовців. Усього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38 550 військових.
Крім того, у вівторок, 19 липня, Україна повернула тіла ще 45 українських військових.
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