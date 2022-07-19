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Україна провела ще один обмін тілами загиблих військових з РФ

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Україна, Вівторок 19 липня 2022 11:53
Україна провела ще один обмін тілами загиблих військових з РФ Фото: Україна повернула тіла 45 загиблих військових (t.me/minre_ua)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 19 липня, Україна повернула тіла ще 45 українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінінтеграції.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві додають, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.

Як повідомлялося, у вівторок, 12 липня, Україна повернула 30 загиблих українських захисників.

Також в цей день Україна також повернула з полону окупантів 5 громадян, яким вдалося вижити.

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