Розведення сил у Петровському: головне

Розведення сил в Петровському розпочнеться о 12:00 9 листопада і триватиме три дні. Що відомо про процес відведення військ з лінії розмежування - в матеріалі РБК-Україна.

Війська ООС готові до розведення сил в Петровському

В ОБСЄ повідомили, що відведення сил і засобів на ділянці Богданівка - Петровське почнеться в суббооту, 9 листопада, о 12:00. Дата була узгоджена Тристоронньою контактною групою за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України.

За умови дотримання режиму "тиші" протягом 7 діб війська Операції об'єднаних сил будуть відведені на відстань 1 км, сили противника повинні відійти на таку ж відстань. Процес почнеться після запуску білих сигнальних ракет з обох сторін і буде фіксуватися представниками СММ ОБСЄ і українськими військовими з СЦКК.

Розведення військ в Петровському триватиме протягом трьох діб, потім почнеться розмінування і демонтаж фортифікаційних споруд.

Варто відзначити, що ООС готові були почати відведення сил в п'ятницю 8 листопада.

Бойовики не підтвердили готовність до відведення військ на 8 листопада

Збройні формування ЛДНР мають намір відновити процес розведення сил 9 листопада 2019. На своїх ресурсах бойовики стверджують, що ввечері напередодні початку режиму "тиші" сили ООС нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів у Петровському.

Згідно з повідомленням ООС, 30 жовтня було зафіксовано останній обстріл позицій української армії в цьому районі розведення сил, що відображено в звіті Спеціальної моніторингової місії ОСБЕ. Семиденний режим тиші дотримано до 8 листопада, проте протилежна сторона не підтверджує початок процесу відведення.

Відведення військ в Петровському було перенесене через обстріли

Розведення сил на третій ділянці лінії розмежування планувалося почати 4 листопада. Саме цю дату називав Володимир Зеленський на брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Однак терміни було перенесено через зафіксовані місією ОБСЄ обстріли.

За заявою глави МЗС Вадима Пристайко, відведення військ в Петровському завершить виконання всіх необхідних умов для проведення зустрічі глав держав у "нормандському форматі".

Як проходило розведення в Золотому

Відведення військ в Золотому Луганської області почалося о 12:00 29 жовтня 2019 і тривало до 1 листопада. В рамках цих заходів сторони відвели важке озброєння на узгоджену відстань.

Процес проходив спокійно, обстрілів і порушень зафіксовано не було. Порядок в Золотому забезпечували посилені патрулі Нацполіціі. У той же час в Києві під Офісом президента 29 жовтня активісти "Рух опору капітуляції" провели акцію проти розведення.

До 9 листопада в Золотому проходить технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості, забрудненій вибухонебезпечними предметами.