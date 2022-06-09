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Хіба так говорили з Гітлером? Дуда розкритикував Шольца і Макрона за дзвінки Путіну

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Варшава, Четвер 09 червня 2022 07:15
Хіба так говорили з Гітлером? Дуда розкритикував Шольца і Макрона за дзвінки Путіну Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Польщі Анджей Дуда піддав критиці той факт, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон продовжують вести телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Попри продовження війни Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Він заявив, що вражений усіма розмовами, які ведуться з Путіним.

"Особливо - канцлером Шольцем, президентом Емманюелем Макроном. Ці переговори ні до чого не призводять", - зазначив політик.

За словами польського лідера, дані бесіди швидше мають ефект "свого роду легітимації для того, хто несе відповідальність за злочини, скоєні російською армією в Україні".

Один лише Путін відповідальний за відряджання російських сил в Україну, зазначив Дуда. Саме Путіна підтримують командувачі військами, додав президент.

"Хіба хто-небудь під час Другої світової війни говорив подібним чином з Адольфом Гітлером? Хто-небудь говорив, що той диктатор має зберегти обличчя? Що необхідно діяти так, щоб це не було принизливим для Адольфа Гітлера?",- продовжив Анджей Дуда.

Подібних політиків він не знає, резюмував глава польської держави.

Нагадаємо, до цього канцлер Німеччини поінформував президента України Володимира Зеленського про свою останню за часом телефонну розмову з президентами РФ і Франції 28 травня.

Раніше Макрон заявив, що Росію не потрібно принижувати зараз, щоб після завершення війни проти України вона могла вийти з політичної ізоляції. При цьому він назвав війну історичною помилкою президента Володимира Путіна.

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