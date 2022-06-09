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Разве так говорили с Гитлером? Дуда раскритиковал Шольца и Макрона за звонки Путину

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Варшава, Четверг 09 июня 2022 07:15
Разве так говорили с Гитлером? Дуда раскритиковал Шольца и Макрона за звонки Путину Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Польши Анджей Дуда подверг критике тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон продолжают вести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Несмотря на продолжение войны России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Он заявил, что поражен всеми разговорами, которые ведутся с Путиным.

"Особенно - канцлером Шольцем, президентом Эмманюэлем Макроном. Эти переговоры ни к чему не приводят", - отметил политик.

По словам польского лидера, данные беседы скорее имеют эффект "своего рода легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине".

Один лишь Путин ответственен за отправку российских сил в Украину, отметил Дуда. Именно Путина поддерживают командующие войсками, добавил президент.

"Разве кто-нибудь во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером? Кто-нибудь говорил, что тот диктатор должен сохранить лицо? Что необходимо действовать так, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера?", - продолжил Анджей Дуда.

Подобных политиков он не знает, резюмировал глава польского государства.

Напомним, до этого канцлер Германии проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о своем последнем по времени телефонном разговоре с президентами РФ и Франции 28 мая.

Ранее Макрон заявил, что Россию не нужно унижать сейчас, чтобы после завершения войны против Украины она могла выйти из политической изоляции. При этом он назвал войну исторической ошибкой президента Владимира Путина.

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