ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський і Шольц обговорили забезпечення експорт зерна з України

Новость на русском →
Середа 08 червня 2022 12:24
Зеленський і Шольц обговорили забезпечення експорт зерна з України Фото: Володимир Зеленський і Олаф Шольц (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову. В ході переговорів вони обговорили необхідно зробити все можливе, щоб забезпечити експорт зерна з України, особливо по морю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Канцлер також поінформував президента України про його останню телефонну розмову з президентом Росії Путіним і президентом Франції Макроном 28 травня.

Крім того, Зеленський і Шольц обмінялися думками про поточну військову і гуманітарну ситуацію в Україні, також вони домовилися продовжити обмін думками про шляхи подальшої підтримки України і залишатися в тісному контакті.

Нагадаємо, сьогодні в Анкарі проходять переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський продовольственный кризис Олаф Шольц Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області
ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку та біля Тошківки: що зараз в Луганській області
DAILY
Сергій Гайдай: Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Сергій Гайдай: Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає