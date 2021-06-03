ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Декларація про контакти з олігархами: кого зобов'яжуть подавати і кому загрожує звільнення

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 червня 2021 13:14
Декларація про контакти з олігархами: кого зобов'яжуть подавати і кому загрожує звільнення Фото: закон про олігархів вже у Верховній раді (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

До Верховної ради України внесли законопроект про олігархів, який передбачає, що державні службовці повинні подавати декларацію про контакти. При цьому окремим топ-чиновникам загрожує звільнення, якщо зустріч не буде задекларована.

Відповідні норми містяться в законопроекті, який є в розпорядженні РБК-Україна.

Хто має задекларувати контакти з олігархами

Декларацію про контакти повинні подавати публічні чиновники в разі особистої зустрічі або онлайн з олігархами або їх представниками. При цьому не потрібно декларувати зустрічі в ефірі радіо або ТБ, а також на судових засіданнях.

Подавати декларації зобов'яжуть президента, голову Верховної ради, його заступників, нардепів, прем'єра, міністрів і заступників, голову СБУ, генпрокурора, голову Нацбанку і всіх їхніх заступників. Також такий документ мають будуть подавати судді, голова і члени Нацтелерадіо, АМКУ, Рахункової палати, Центрвиборчкому, Вищої ради правосуддя.

Сюди ж відноситься секретар РНБО і його заступники, керівництво Держкомтелерадіо, Фонду держмайна, НАЗК, НАБУ, Держбюро розслідувань і Бюро економічної безпеки України, а також омбудсмени, чиновники категорії "А", керівництво місцевих державних адміністрацій, вищі офіцери ЗСУ і начальство правоохоронних органів.

Кому загрожує звільнення за неподання декларації

Порушення обов'язку подавати декларації про контакти з олігархами є підставою для притягнення до політичної та/або дисциплінарної відповідальності. При цьому якщо олігарх не повідомив, що він включений до реєстру олігархів, це не звільняє чиновника від відповідальності.

Згідно із законопроектом, за неподання декларації про контакти звільненню підлягає керівництво СБУ, НАБУ, Держбюро розслідувань, члени Вищої ради правосуддя, голова і члени Рахункової палати, а також Центральної виборчої комісії.

Крім того, неподання декларації визначено проступком як підставу для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності.

За порушення положень закону про олігархів відповідальність несуть секретар РНБО та його заступники, а також керівництво Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закон про олігархів передбачає створення спеціального реєстру. РБК-Україна розбиралося, хто і за що туди потрапить.

Відзначимо, закон про олігархів діятиме протягом 10 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика декларация олигархи Закон
NEWS
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях