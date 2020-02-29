Оприлюднено порядок денний позачергового засідання Ради

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання парламенту на 4 березня

У Верховній раді оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання 4 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Ради.

Повідомляється, що на обговорення буде винесено ряд законопроектів, питання Кабінету міністрів, а також діяльність силових органів.

"У суботу, 29 лютого, президент України звернувся до Верховної ради України про включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев'ятого скликання, яке скликається відповідно до розпорядження голови Верховної ради", - йдеться в повідомленні.

За інформацією апарату Ради, на позачерговому засіданні заплановано розгляд наступних питань:

Проект закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях (реєстр. № 3003П);

Проект закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про національну безпеку України" щодо вступу в силу положень щодо головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил), (реєстр . № 3015П);

Проект закону про ратифікацію рамкової угоди між урядом України та урядом Французької Республіки про офіційну підтримку посилення морської безпеки і охорони України (реєстр. № 0025);

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України "Про запобігання корупції" (друге читання) (реєстр. № 2500Д);

Про Кабінет міністрів України;

Про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора в сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня, в порядку денному питання Кабміну і звіт правоохоронців.

В Офісі президента повідомили, що президент звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання про розгляд кількох проектів законів і Кабінету міністрів України. Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.