У ОПЗЖ розповіли, чи є розбіжності всередині партії

У партії "Опозиційна платформа "За життя" розповіли, чи існують розбіжності всередині політсили. Не з усіх питань відразу є єдине бачення.

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич запевняє, що партія зберігає єдність відтоді, як кілька політичних проектів об'єдналися перед президентськими виборами.

"Не з усіх питань відразу є єдине бачення, йде дискусія, але в результаті приймається рішення консенсусом і всі його виконують. Я не бачу підстав, чому так нагнітається ситуація по якомусь протистоянню всередині партії", - сказав парламентарій.

При цьому джерела в керівництві партії зазначають, що у групи Бойка-Льовочкіна і у групи Медведчука філософські розбіжності, зокрема, з російського питання. Одні виступають за "багатовекторність" країни, інші, напевно, внутрішньо хотіли б бачити Україну "якщо не в Росії, то з Росією".

"Але пересваритися зараз, маючи перший результат по соціології, і підставити його під удар - це ідіотизм. При всіх розбіжностях у нашому таборі завжди працювали на результат", - підкреслило одне з джерел.