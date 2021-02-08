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У ОПЗЖ розповіли, чи є розбіжності всередині партії

Новость на русском → Україна, Понеділок 08 лютого 2021 10:27
У ОПЗЖ розповіли, чи є розбіжності всередині партії Фото: ОПЗЖ (zagittya.com.ua)
Автор: Юлія Струк

У партії "Опозиційна платформа "За життя" розповіли, чи існують розбіжності всередині політсили. Не з усіх питань відразу є єдине бачення.

Про це сказано в матеріалі РБК-Україна "Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію".

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич запевняє, що партія зберігає єдність відтоді, як кілька політичних проектів об'єдналися перед президентськими виборами.

"Не з усіх питань відразу є єдине бачення, йде дискусія, але в результаті приймається рішення консенсусом і всі його виконують. Я не бачу підстав, чому так нагнітається ситуація по якомусь протистоянню всередині партії", - сказав парламентарій.

При цьому джерела в керівництві партії зазначають, що у групи Бойка-Льовочкіна і у групи Медведчука філософські розбіжності, зокрема, з російського питання. Одні виступають за "багатовекторність" країни, інші, напевно, внутрішньо хотіли б бачити Україну "якщо не в Росії, то з Росією".

"Але пересваритися зараз, маючи перший результат по соціології, і підставити його під удар - це ідіотизм. При всіх розбіжностях у нашому таборі завжди працювали на результат", - підкреслило одне з джерел.

Нагадаємо, в партії ОПЗЖ усі ключові рішення приймаються стратегічною радою політсили. Контроль встановлений у частках 50 на 50.

Як писало РБК-Україна, політолог Володимир Фесенко оцінив можливість розколу ОПЗЖ після блокування трьох телеканалів Тараса Козака.

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