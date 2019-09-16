Разумков розповів, коли Рада розгляне оновлення ЦВК

Верховна рада розгляне питання оновлення Центральної виборчої комісії найближчим часом - фракції уже почали пропонувати свої кандидатури до складу нового Центрвиборчкому. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Він сподівається, що перелік кандидатур буде сформований незабаром.

"Зараз надходять пропозиції від різних фракцій і партій. Я думаю, що незабаром ми побачимо запропонований перелік осіб до складу ЦВК. Я сподіваюсь, що найближчим часом Верховна рада розгляне це питання", - заявив Разумков.

Водночас спікер не відповів, чи скоротився перелік кандидатур, які пропонуватиме фракція "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше перший заступник глави Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що процес формування нового складу Центральної виборчої комісії буде відбуватися за чинним законом. Таким чином, скорочення числа членів комісії не буде.

Як писало РБК-Україна раніше, у фракції "Слуга народу" є 35 претендентів на кандидатів до нового складу ЦВК, а в неділю анонсувалося створення short-list цих кандидатів.

Так, після розпуску Центральної виборчої комісії депутатські фракції зможуть подавати своїх кандидатів вже з суботи, 14 вересня.

У п'ятницю, 13 вересня, розпуск ЦВК схвалив 341 парламентарій при 300 мінімально необхідних. Остаточний список нових членів Центрвиборчкому може бути сформований до кінця жовтня.

Додамо, фракція "Слуга народу" планує змінити закон про Центральну виборчу комісію. Фракція планує знову скоротити ЦВК до 15 членів комісії.