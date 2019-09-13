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Фракції зможуть подавати кандидатів у ЦВК з завтрашнього дня

Новини » Політика    13.09.2019 - 12:08
Фракції зможуть подавати кандидатів у ЦВК з завтрашнього дня
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше Рада розпустила ЦВК

Після розпуску Центральної виборчої комісії (ЦВК), депутатські фракції зможуть подавати своїх кандидатів вже завтра, 14 вересня. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

Підкреслимо, в п'ятницю, 13 вересня, звільнення ЦВК схвалив 341 парламентарій при мінімально необхідних 300. Остаточний список нових членів Центрвиборчкому може бути сформований до кінця жовтня, проте кандидатури можна подавати вже завтра.

"У нас діє квотний принцип. Всі фракції з завтрашнього дня зможуть надати своїх кандидатів, які будуть призначені відповідно до чисельності їх фракцій", - заявив Качура.

Нагадаємо, повноваження всього складу ЦВК будуть припинені відповідно до п. 21 год. 1 ст. Конституції України та ст. 311 закону про ЦВК з урахуванням мотивованого подання президента.

У супровідних документах президент Володимир Зеленський зазначив, що ЦВК в ході парламентських виборів проявила "недостатню виваженість або навіть політичну упередженість у вирішенні окремих питань", наслідком чого стали судові процеси, за результатами яких визнано протиправними дії ЦВК.

Раніше у Комітеті виборців України стверджували, що об'єктивні причини для розпуску ЦВК відсутні.

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