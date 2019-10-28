Разумков розповів, коли партія "Слуга народа" обере нового голову

Партія "Слуга народа" обере нового голову на з'їзді у листопаді. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Разумков, з'їзд відбудеться 9 або 10 листопада.

"Якщо я не помиляюсь, з'їзд відбудеться 9 або 10 числа. В тому числі буде розглядатись питання обрання нового голови партії, а також виборів до ОТГ", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 1 жовтня Разумков підтвердив свою відставку з поста глави партії "Слуга народу". За його словами, не досить коректною є ситуація, коли голова ВР одночасно є і головою партії.

"Я думаю, що будуть зміни в керівництві партії. Я думаю, що буде змінюватись і статут партії, і можливо, я буду займати іншу посаду в партійній структурі", - зазначив він.

Крім того, перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній раді Олександр Корнієнко анонсував, що партія "Слуга народу" в кінці жовтня збереться на з'їзд, на якому буде обговорюватися зміна глави партії.

Додамо, 29 вересня глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков став новим спікером Верховної ради 9 скликання. За призначення Разумкова проголосували 382 парламентарія.