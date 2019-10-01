Разумков підтверджує свою відставку з поста глави партії "Слуга народу"

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому він не озвучив, кого саме оберуть на посаду глави

Голова Верховної ради України підтверджує свою відставку з поста глави партії "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Разумкова, не досить коректною є ситуація, коли голова ВР одночасно є і головою партії.

"Щодо моєї позиції - дійсно. Ми про це говорили і раніше. Мабуть не досить коректно, коли голова Верховної ради одночасно є і головою партії. Я думаю, що будуть зміни в керівництві партії. Я думаю, що буде змінюватись і статут партії, і можливо, я буду займати іншу посаду в партійній структурі", - зазначив він.

"Для розбудови, для ефективного розгортання партійної структури потрібно багато часу. Нажаль, у голови ВР його недостатньо для того, щоб займатись ще й партійним будівництвом. А оскільки наступного року будуть місцеві вибори, це дуже великий виклик. Я думаю, що на посаду голови партії буде обрано людину, яка ефективно буде займатись саме цим питанням", - заявив Разумков.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній раді Олександр Корнієнко анонсував, що партія "Слуга народу" в кінці жовтня збереться на з'їзд, на якому буде обговорюватися зміна глави партії. Він підкреслював, що нинішній глава партії хоче скласти повноваження.

Як писало РБК-Україна раніше, 29 вересня глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков став новим спікером Верховної ради 9 скликання. За призначення Разумкова проголосували 382 парламентарія.